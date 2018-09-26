وكيل وزارة التعليم يشكر تعليم الطائف على جهود الكشافة

بدرية المالكي (صدى):

قدم وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف نظير ما تحقق من إنجازات وإحصائيات مشرفة تضاف بكل اعتزاز لسجل المملكة العربية السعودية في مفخرتها بخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزوار .

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، حيث وجه الحيسوني شكره لكافة العاملين والقادة في إدارة تعليم الطائف مثمنًا جهودهم في ذلك ومقدمًا الشكر للكشافة والقيادات الكشفية والمشرفين بالإدارة لما بذلوه من أعمال جليلة .

بدوره ثمن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي لوكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني ذلك ومقدمًا كذلك شكره وتقديره لادارة النشاط الطلابي ممثلا في مدير الإدارة سامي العصيمي وزملاءه في قسم النشاط الكشفي من كشافين وقادة ومشرفين متمنيا لهم المزيد من الإبداع والتألق.