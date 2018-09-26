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نادي عمار بن ياسر يحقق المركز الأول في المسار التدريبي والتقني

نادي عمار بن ياسر يحقق المركز الأول في المسار التدريبي والتقني
 بدرية المالكي(صدى):

حقق نادي حي نادي عمار بن ياسر بمحافظة الطائف المركز الأول في المسار التدريبي والتقني ، وذلك ضمن برنامج إجازتي3 وهو من البرامج التابعة لوزارة التعليم والتي تقدم في فترة الصيف .

فيما تم تكريم النادي يوم أمس الأول في حفل الوزارة الذي أقيم في منطقة القصيم بالتزامن مع حفل الوزارة باليوم الوطني ، وبحضور وكيل أمارة القصيم ووكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني ، حيث تسلم الدرع الخاص بالإدارة مساعد مدير التعليم فهاد الذويبي نيابة عن الدكتور طلال اللهيبي مدير عام التعليم بمحافظة الطائف .

كما تم تكريم قائد النادي علي الزهراني بحضور المشرف التربوي مشرف النشاط الاجتماعي بتعليم الطائف عبدالله الحليفي وبمتابعة وتنسيق ممثل برنامج اندية مدارس الحي الاستاذ سامي العصيمي ، هذا وتلقى فريق نادي عمار بن ياسر التهاني والتبريكات من القيادات التربوية من مدراء إدارات ومشرفين تربويين وقادة ومشرفي اندية بمناسبة تحقيقهم المركز الأول في المسار التدريبي والتقني.


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