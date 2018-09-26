بالصور.. انطلاق الورشة التحضيرية الأولى لمشروع تكامل بين الجامعة وتعليم الطائف

بدرية المالكي(صدى):

استانفت أمس أولى ورش العمل بين جامعة الطائف والإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وذلك في كلية التربية بحضور وكلاء الجامعة ومديري الإدارات في التعليم العام وذلك استكمالاً لوثيقة مشروع “تكامل” بين جامعة الطائف والإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف .

حيث رحب سعادة عميد كلية التربية بالحضور ، وجرى استعراض كامل متطلبات الورشة، بالإضافة إلى استعراض المبادرات من الجانبين عرضت الجامعة بعضًا من المبادرات وفي الجانب الآخر عرض مديرو الإدارات من التعليم مبادراتهم ، وحظيت بتفاعل ومناقشة من المجتمعين، وتم تدوين بعض التوصيات والتي سيتم رفعها للجنة العليا لمشروع تكامل ، ومتوقع أن يحقق هذا المشروع نتائج إيجابية على الأداء التعليمي، والتي تأتي انطلاقًا من الرؤية الوطنية 2030 وتحقيقًا لسياسة التعليم في المملكة بهدف التعاون والتواصل وتبادل الخبرات وتعزيراً لجهود التعليم في أهدافها الاستراتيجية لبرنامج التحول 2020 .

وتهدف الوثيقة لتشجيع مبدأ التعاون بين المؤسسات التربوية والإفادة من خبرات الجامعة في توظيف الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف وتنسيق الجهود نحو استثمار الإمكانات المادية والموارد البشرية بما يحقق تعليما نوعيا وبيئة جاذبة وأداء مؤسسيا مميزا ومسؤولية مجتمعية فاعلة لتحسين جودة الحياة لخدمة البيئة التربوية والتعليمية وتطويرها وتحسين جودة مخرجاتها وكذلك الاستفادة من إمكانات وخبرات الجامعة في إجراء الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب والمشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل بما يسهم في تطوير أداء الإدارة العامة للتعليم ومواكبة التطور العلمي والتربوي والتطبيقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.