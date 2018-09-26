رسوم التحويل بالبطاقة الائتمانية مخالفة إذا تمت في نفس البنك

علي القحطاني(صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك عن الحالة التي تُعد فيها رسوم التحويل بالبطاقة الائتمانية مخالفة.

حيث أوضحت الجمعية أن احتساب رسوم على عمليات التحويل الخاصة ببطاقة الائتمان يُعد مخالفة إن كان التحويل في نفس البنك.

وعن ضوابط بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، أبانت الجمعية أنها تنص على أنه لا يحق للجهات المصدرة للبطاقات احتساب رسوم على عمليات التحويل بين حساب حامل البطاقة الجاري وحساب بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري في نفس البنك.