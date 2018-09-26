لمخالفتهم نظام الرفق بالحيوان.. تغريم 3 أشخاص بـ 62 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

أقدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة على معاقبة 3 مخالفين منهم مواطنون خليجيون، بغرامات مالية بلغت 62 ألف ريال، لمخالفتهم نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن جانبه، قال مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، أن العقوبة المالية كانت بسبب إهمال أحد المخالفين باتخاذ الإجراءات الكافية لنقل حيوانه مما تسبب بسقوطه من المركبة وسحبه لمسافة كبيرة على الطريق.

وأشار ” الدويرج ” إلى أنه عوقب الآخران نتيجة إساءتهم للحيوانات بشد وتمزيق شفاهها لأغراض تسويقية؛ فيما أكد أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان على أي شخص تثبت إساءته للحيوانات سواء كان مواطنًا أو غير ذلك.

وشدد على أن الإساءة ليست بالضرورة أن تكون متعمدة، لافتًا إلى أن الإهمال في رعاية الحيوان او تغذيته أو نقله تعتبر كذلك من الإساءة إلى الحيوان؛ بينما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات للرفق بالحيوان هي عن طريق الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة، وإرسال الصور والمقاطع والوثائق الداعمة إلى البريد الإلكتروني: هنا.