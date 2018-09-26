بلدية العويقيلة تضبط بائعا متجولا يزود المطاعم بالخضار الفاسد

عرعر(صدى):

ضبطت صحة البيئة ببلدية محافظة العويقيلة، اليوم, أثناء جولة رقابية ومتابعة المحلات والموزعين المتعلقة بالصحة العامة, بائعاً متجولاً يقوم بتزويد بعض المطاعم بخضار فاسدة ومتعفنة.

واتخذت البلدية الإجراءات اللازمة على المطعم والموزع ومصادرة الخضار.

وأكد رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز عامر الغشم أن البلدية لن تتهاون في صحة المواطن, وستتخذ أقصى العقوبات الرادعة لمثل هذه التصرفات, مشيداً بأهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي اشتباه لمثل هذه الحالات.