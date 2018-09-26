بالصور.. ” الزايدي ” تستقبل طالبات عدد من مدارس الطائف للاحتفاء بيوم الوطن

بدرية المالكي(صدى):

استقبلت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم الطائف مها الزايدي طالبات ابتدائية جميلة بنت الحارث بالحرس الوطني، ومجمع تحفيظ القرآن بالقاعدة الجوية، وابتدائية مثملة، وابتدائية الفرع بالشفا، للمشاركة في الاحتفاء بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية الثامنة والثمانين .

وقدمت الطالبات خلال الزيارة أناشيد وطنية وقصائد شعرية، وكلمات تنم عن الولاء والانتماء للوطن، وتغرس قيمه، وتعبر عن الحب لقادته.

وثمنت مساعدة المدير جهود المعلمات والقائدات في تنمية القيم الوطنية في نفوس الطالبات، وربطهن بشعائر الدين والحب والولاء للملك، مقدمة شكرها للطالبات على مشاركاتهن القيمة التي نالت إعجاب الجميع، ومتمنية لهن مستقبل مشرق في ظل الوطن الغالي.