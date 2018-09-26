بالفيديو.. ” فزعة ” .. تطبيق للإبلاغ عن الحوادث بأسرع وقت ممكن

علي القحطاني (صدى):

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني تطبيق إلكتروني ” فزعة ” ؛ لأجل الإبلاغ عن الحوادث بأسرع وقت ممكن، حيث يساعد في الابلاغ عن أي حادثة بطريقة إلكترونية سريعة عبر الأجهزة الذكية.

وعن مميزات التطبيق، فهو يسهل الإبلاغ عن الحوادث كـ ” الحرائق والاحتجازات وطلب الإنقاذ وإرسال البلاغات لغرف العمليات بالدفاع المدني ” .

وعن كيفية استخدامه، فيمكن تحميل التطبيق والتسجيل فيه وإدخال مواقع المنزل والعمل والأماكن التي يتردد عليها الشخص بكثرة؛ لاستخدامها لاحقًا عند تقديم البلاغات.

تجدر الإشارة إلى أن التطبيق يُمكن المبلغ من الاختيار ما بين الإبلاغ عن حريق أو إنقاذ أو إسعاف أو اختيار أيقونة أخرى للإبلاغ عن حوادث أخرى، كما خصص التطبيق أيقونة لـ ” ذوي الاحتياجات الخاصة.