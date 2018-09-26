وفاة ” رضيع ” على متن طائرة تابعة للخطوط القطرية
أصُيب ” رضيع ” بمشاكل في التنفس؛ مما أسفر عن وفاته على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، خلال رحلة صباح اليوم الأربعاء من الدوحة إلى حيدر آباد بالهند.
ووفقًا لما كشفته المصادر، فإن ” الرضيع ” لا يتجاوز عمره 11 شهرًا، وكان برفقة والديه على متن الطائرة؛ وكان يُعانى من مشاكل في التنفس على متن الطائرة، وتم إعلان وفاته عند وصول الطائرة إلى مطار ” راجيف غاندي ” ونقله إلى مركز أبولو الطبي.
يُذكر أن ” الرضيع ” يحمل جواز سفر أمريكيًا، لكن والده ينحدر من الهند، وأن عائلة ” الرضيع ” كانت تقضي عطلة في الدوحة؛ لأجل زيارة الأقارب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34637 ] نشر منذ 3 ساعات
زيارة مشؤمه🤔