وفاة ” رضيع ” على متن طائرة تابعة للخطوط القطرية

طلال الضوي(صدى):

أصُيب ” رضيع ” بمشاكل في التنفس؛ مما أسفر عن وفاته على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، خلال رحلة صباح اليوم الأربعاء من الدوحة إلى حيدر آباد بالهند.

ووفقًا لما كشفته المصادر، فإن ” الرضيع ” لا يتجاوز عمره 11 شهرًا، وكان برفقة والديه على متن الطائرة؛ وكان يُعانى من مشاكل في التنفس على متن الطائرة، وتم إعلان وفاته عند وصول الطائرة إلى مطار ” راجيف غاندي ” ونقله إلى مركز أبولو الطبي.

يُذكر أن ” الرضيع ” يحمل جواز سفر أمريكيًا، لكن والده ينحدر من الهند، وأن عائلة ” الرضيع ” كانت تقضي عطلة في الدوحة؛ لأجل زيارة الأقارب.