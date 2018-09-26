” مرور البحرين ” يلغي شرط استصدار عنوان إقامة للسعوديات المتدربات على القيادة

المنامة(صدى):

أقدمت الإدارة العامة للمرور في البحرين، على إلغاء شرط استصدار عنوان إقامة للسعوديات الراغبات في التدرب على القيادة بمدارس القيادة في البحرين.

وجاء ذلك بحسب بيان رئيس جمعية البحرين لمدربي السياقة إبراهيم العصفور؛ لمنع التلاعب واستغلال السعوديات من قبل بعض السعوديين المقيمين في البحرين، وبعض المواطنين البحرينيين، وأيضا بعض السماسرة والوسطاء.

ويشترط هؤلاء مبالغ تقدر بـ1500 ريال كشرط لإضافة السعودية للعنوان السكني للمقيم في البحرين مما يخولها مراجعة المرور لاستصدار بطاقة متدرب على القيادة.