الإعلان عن مواعيد الدوام الشتوي والصيفي بمدارس عسير

أبها(صدى):

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات، وضحت فيه مواعيد الدوام الشتوي والصيفي للمدارس التابعة للإدارة، مشددة على العمل بالتواريخ المحددة.

وعن ذلك، أوضحت الإدارة أن أن بداية الدوام الشتوي لهذا العام ستكون بدايةً من يوم الأحد الخامس من صفر للعام الحالي، وعليه سيكون بداية الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة السابعة والربع صباحًا؛ على أن تكون الحصة الأول عند الساعة السابعة والنصف.

أما فيما يتعلق بالدوام الصيفي، فسيكون بدايته يوم الأحد العاشر من رجب من نفس العام، وعليه سيكون بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة؛ على أن تكون الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة صباحًا.