الإصابة تحرم الاتحاد من بيزيتش

ماجد محمد(صدى):

يغيب لاعب نادي الاتحاد، الصربي أليكساندر بيزيتش عن مباراة الفريق أمام الوحدة مساء اليوم الأربعاء؛ حيث سيخضع اليوم لفحوصات طبية على موضع إصابته التي تعرض لها مؤخرًا.

وينضم اللاعب الصربي بذلك إلى عدد من المصابين الذين يغيبون عن مباراة الليلة في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وفي السياق نفسه، يغيب فهد المولد وكذلك الحارس فواز القرني والمدافع كارليتو وفالديفيا وحسن معاذ عن العميد؛ فيما يحاول الفريق في مباراة اليوم تفادي خسارة رابعة على التوالي، وتحقيق أول نتيجة إيجابية في بطولة الدوري بعد تغيير الإدارة الفنية برحيل المدرب رامون دياز وتعيين بندر باصريح مدربًا مؤقتًا.