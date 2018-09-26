بالصور.. مداهمة مستودعا مخالفا لأدوات التجميل بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت أمانة الطائف بمداهمة مستودعًا مخالفًا لأدوات التجميل، يتم فيه تخزين مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ووجدت به عددًا من المخالفات الصريحة.

وبالتطرق للتفاصيل، أبانت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن المخالفات المضبوطة شملت عدم وجود تراخيص نظامية لممارسة النشاط، وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية لحفظ وتخزين مواد التجميل والعناية الشخصية.

وقامت البلدية بتطبيق الغرامات الرادعة بحق المخالف، كما تم إغلاق المستودع لحين مراجعة مالكه.