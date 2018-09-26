” اللهيبي ” يشهد حفل اليوم الوطني في سجن الطائف

بدرية المالكي(صدى):

شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي يرافقه مدير تعليم الكبار محمد الفعر حفل اليوم الوطني الـ88 في سجن الطائف بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومجمع ابن ماجة التعليمي الليلي وبعد الحفل تجول المدير العام على أعمال الطلاب الدارسين واجتمع بإدارتي السجن وقائد المدرسة للتباحث في مصلحة العمل .

وحضر الحفل عدد من المسؤولين من إدارة السجن وكذلك من الجهات المشاركة بالإضافة إلى المشرفين التربويين وقائد المجمع ومنسوبي المجمع .​