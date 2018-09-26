ابن يضبط أمه برفقة عشيقها بعد عودته من المدرسة مبكرا

القاهرة(صدى):

عاد الابن من مدرسته في حي العامرية بمحافظة الإسكندرية المصرية، مبكرًا فرحًا بتخلصه من المدرسة في وقت سريع في هذا اليوم، ولم يكن يعلم أن هناك مفاجأة غير سارة تنتظره في المنزل.

تفاجأ الابن بوالدته التي تبلغ من العمر 56 عامًا تقف أمام المطبخ بملابس تبرز مفاتنها مما أثار استغرابه لتعلل بأنها كانت تستعد للاستحمام وهي مرتبكة ويكاد القلق يقتلها.

شعر الابن بحركة غريبة في غرفة نوم والدته، ولكنها حاولت أن تشتت انتباهه لها ليقرر أن يتفحصها بنفسه لقلقه فيجد الصدمة متمثلة أمامه في شخص عشيق والدته عاريًا ويحاول الاختباء أسفل السرير.

لم يستطع الابن أن يتحكم في غضبه فأخذ يلقن العشيق درسًا قاسيًا ففرت الأم هاربة خوفًا من زوجها حال قدومه؛ ليأتي الزوج برفقة ابنان له آخرين ويضربوا العشيق ويعذبونه بقطعة خشبية، وسكين، وكتر، إلى غرق في دمائه وفارق الحياة.

حاول الأب المطعون في شرفه وأبنائه في التخلص من الجثة بأي شكل فألقوها في شركة صرف صحي؛ ليكتشفها العمال صباحًا ويبلغون الشرطة التي قامت بإلقاء القبض على الزوج وأبنائه واعترفا بارتكابهم للواقعة، وتم إحالتهم للنيابة.