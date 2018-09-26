حارس الفراعنة يوضح أسباب عدم انتقاله لدوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

أوضح أحمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر ونادي بيراميدز، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، أسباب عدم اكتمال مفاوضات معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة معه، للانتقال إلى دوري المحترفين.

وانضم لاعب الزمالك السابق إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية؛ فيما قال أنه أثناء تواجده في الزمالك، أخبر تركي آل الشيخ، بوجود شرط جزائي في عقده مع القلعة البيضاء.

وأكد ” الشناوي ” أن معالي المستشار، وعده بالانضمام إلى الاتفاق، بقيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ مليون ونصف دولار، لافتًا إلى أنه قال له وقتها، إنه في حال عدم شعوره بالراحة في الدوري السعودي، فيمكنه العودة لمصر، من بوابة الأهلي.

وأشار إلى أن هذا الأمر تغير تمامًا، بعد شراء تركي آل الشيخ، نادي بيراميدز، حيث قام بالتفاوض معه، لضمه إلى فريقه الجديد، وهو ما تم بالفعل، مقابل 60 مليون جنيه مصر، وانتقال التونسي فرجاني ساسي، والسويسري كريستيان جروس، للزمالك.