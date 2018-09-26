” لم تكتفِ بخيانته ” .. قتلت زوجها بالاتفاق مع عشيقها

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها، حيث قامت الزوجة بدس المنوم بطعام زوجها ويهم العشيق بتسديد طعنات قاتلة له خلال نومه.

وبالتطرق للتفاصيل، شعرت المتهمة بأن زوجها الذي يكبرها بعشرين عام يتغافل عن احتياجاتها؛ لأجل تمضية وقته مع زوجته الأولى، لتبدأ السيدة بخيانة زوجها مع حبيبها الأول حتى اتفقا كلاهما على التخلص من الزوج.

وقامت الزوجة ببدء تنفيذ الخطة حيث قامت بوضع المنوم لزوجها في الطعام حتى غطا في سباته، ليأتي عشيقها بعد ذلك ويقوم بتسديد طعنات متتالية للزوج وتقوم الزوجة بمساعدة العشيق بكتم أنفاس زوجها بوضع وسادة علي وجهه، ليفارق الزوج الحياة، ثم قاما بوضع الزوج بكيس أسود كبير وإلقائه أسفل إحدى الكباري.

وعثرت الجهات الأمنية على جثة الزوج وبتكثيف التحريات تبين أن زوجته وعشيقها وراء ارتكاب الجريمة، وتم القبض عليهما؛ لينالا العقاب.