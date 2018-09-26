” الشورى ” يطالب بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة

حمود العنزي(صدى):

طالب عضو مجلس الشورى، عبدالله السعدون، اليوم الأربعاء بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة لتحفيز المواطنين على استخدامها.

ومن جانبه، اقترح عضو ” الشورى ” الدكتور حسين المالكي أن تقوم هيئة النقل العام بتصميم تطبيق إلكتروني يحدد مواقع الخدمات لمساعدة المسافرين على الطرق السريعة.

ورأى عضو الشورى، الأستاذ عبدالرحمن الراشد، أن تدني عدد مستخدمي القطار بين الرياض والدمام يعود لسوء الخدمة المقدمة داعيًا إلى تكثيف الجهود بإشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية.

وفي السياق نفسه، طالب عضو الشورى الدكتور صالح الخثلان، أن تتيح هيئة النقل العام للجمهور الاطلاع على الضوابط والاشتراطات على سيارات الاجرة التي تستخدم التطبيقات الإلكترونية وأن تقوم بحملة توعية بها، وكذلك أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع إساءة استغلال هذه التطبيقات.