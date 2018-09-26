” الشورى ” يطالب بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة
طالب عضو مجلس الشورى، عبدالله السعدون، اليوم الأربعاء بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة لتحفيز المواطنين على استخدامها.
ومن جانبه، اقترح عضو ” الشورى ” الدكتور حسين المالكي أن تقوم هيئة النقل العام بتصميم تطبيق إلكتروني يحدد مواقع الخدمات لمساعدة المسافرين على الطرق السريعة.
ورأى عضو الشورى، الأستاذ عبدالرحمن الراشد، أن تدني عدد مستخدمي القطار بين الرياض والدمام يعود لسوء الخدمة المقدمة داعيًا إلى تكثيف الجهود بإشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية.
وفي السياق نفسه، طالب عضو الشورى الدكتور صالح الخثلان، أن تتيح هيئة النقل العام للجمهور الاطلاع على الضوابط والاشتراطات على سيارات الاجرة التي تستخدم التطبيقات الإلكترونية وأن تقوم بحملة توعية بها، وكذلك أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع إساءة استغلال هذه التطبيقات.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2755 ] نشر منذ 45 دقيقة
يا خوفي بكره يحطون اسعار على الطرق بين المدن عشان يجبرون الناس على ركوب القطار
اممممم ما استبعد بصراحة
رااايق[ عدد التعليقات: 5503 ] نشر منذ 2 دقيقتين
كويس ***!!!
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عاااد أنا منذ زمن بعيد ما سافرت بالقطار ** (^_^) **
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أهم شي المطعم ( مقصف القطار ) حطوا فيه أشياء تجذب المسافر **!!
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مو بس كروسان وبسكويت tek tak الأصفر * وبسكويت تمر * شاي * كوفي * بايس * ورد كود *!! هههههههه
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تتحسسك أنك طالب جالس بمدرسة مو مسافر في قطار **!!!!!!!