إهانة جديدة لسعد المجرد من إذاعة تونسية

أماني الغامدي(صدى):

قررت إذاعة ” موزاييك ” التونسية، أمس الثلاثاء، وقف بثّ أغاني الفنان المغربي سعد المجرد استجابة لطلبات بعض مستمعاتها، وذلك بعد أيام من قرار مماثل اتخذته إذاعات مغربية.

وأشارت الإذاعة إلى أن ذلك يأتي بعد أن قضت محكمة الاستئناف في ” إيكس آن بروفانس ” ، جنوب فرنسا، بإيداع لمجرد في السجن الاحتياطي، بعد أكثر من أسبوعين من التحقيقات على خلفية بلاغ تقدمت به فتاة فرنسية ثانية ضده، تتهمه فيه بالاعتداء عليها جسدياً في منتجع سياحي بمدينة ” سان تروبيه ” .

وكانت إذاعتا “ 2M” و ” هيت راديو ” المغربيتان، قد قررتا وقف بث أغنيات لمجرد؛ استجابة لطلب الكثير من المستمعين؛ بينما رفضت إذاعات أخرى ذلك قائلةً أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.