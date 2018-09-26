بالفيديو.. طرازات نيسان الأكثر أمانا لعام 2018 بحسب تقييم المعهد الأمريكي IIHS

واشنطن(صدى):

قام المعهد الأمريكي لتأمين الطرق السريعة والسلامة بنشر عدد من نتائجه لإختبارات أمان السيارات لعام 2018، والتي احتلت بها نيسان مرتبة متقدمة بفضل حصول خمسة من طرازاتها على جائزة Top Safety Pick الأعلى، بما يشير لمطابقة معايير الأمان والسلامة الأعلى على الإطلاق .

تعتمد إختبارات المعهد على قياس مدى قدرة السيارات على حماية الركاب أثناء الاصطدامات القوية، القدرة على تفادي الحوادث عبر أنظمة التنبيه والمناورة، تقنيات السلامة، أداء المصابيح الأمامية وما تتيحه من رؤية أثناء الليل وغيره، كما أن الاختبارات تم إجراؤها وفق المواصفات الأمريكية وبأعلى فئة بالسيارات والمزودة بكافة التقنيات التي تكون اختيارية .

أما عن الطرازات الفائزة ، فهي كما يلي :

1) نيسان كيكس

تميزت نيسان كيكس في اختبارات الإصطدامات المختلفة بقوة الهيكل وحماية الركاب بشكل جيد مع تفادي أي إصابات خطيرة، بالإضافة إلى سهولة تثبيت مقعد الأطفال.

2) نيسان سنترا

قدمت سيدان سنترا أيضاً أداءً مبهر في الحفاظ على مساحة السائق الداخلية، حيث تلقت مقدمة السيارة الصدمة بشكل كامل وخففتها دون أن تمس السائق بأي أذى خطير.

3) نيسان ألتيما

أما عن ألتيما، فقد حصلت على تقييمات ممتازة من حيث قوة تحمل الاصطدامات والقدرة على تفاديها، مع حصد درجة مقبول للمصابيح الأمامية و أقل من المتوسط لمدى سهولة تثبيت مقعد الطفل، وهو ما كان كافي للتأهل لجائزة Top Safety Pick.

4) نيسان ماكسيما

توفر ماكسيما معدل أمان عالي لكل من الراكب الأمامي والسائق بفضل الوسائد الهوائية العديدة المثبتة، إضافة إلى متانة الهيكل المحيط بالمقصورة والمصابيح الأمامية الحائزة على تقييم مقبول.

5) نيسان إكس تريل

ونصل أخيراً إلى SUV إكس تريل الصغيرة ذات أنظمة الأمان المتعددة، حيث تتضمن المكابح الأوتوماتكية وأنظمة تفادي الإصطدامات مع استشعار المشاة والتوقف التلقائي، لتكون بذلك الطراز الخامس من نيسان الذي يحصل على جائزة Top Safety Pick.