66 طالبة من تعليم تبوك يشاركن في هاكثون الوطن

تبوك(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ” بنات ” ممثلة بقسم الحاسب الآلي اليوم, ” هاكثون الوطن ” لطالبات المرحلة الثانوية ضمن مبادرة شعاع رؤية وطن, بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ88 للمملكة, وذلك بمقر مبنى الإدارات النسائية ويستمر على مدى يومين.

وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي عناية القبلي, أن عدد الطالبات المشاركات في الهاكثون بلغ 66 طالبة يمثلن 18 مدرسة ثانوية بتعليم تبوك، مشيرةً إلى أن الهاكثون يهدف إلى تشجيع الطالبات على إنشاء وتطوير برمجيات وتطبيقات تخدم الوطن في جميع المجالات.

وأكدت أن مثل هذه المبادرات والمسابقات تأتي انطلاقاً من حرص إدارة تعليم تبوك على تحقيق رؤية المملكة 2030 في استحداث المناشط المختلفة التي من شأنها تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطالبات وإكسابهن المعارف والمهارات التقنية، لافتة الانتباه إلى أن هذه المسابقات التي تطبق فيها الطالبات معارفهنْ المختلفة في أجواء تنافسية محفزة تنمي حصيلتهنْ الثقافية وتعمل على تحقيق الأهداف التعليمية والتعلمية المنشودة.