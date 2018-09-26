” لوبيتيجي ” يكشف عن قائمة فريق الريال لمواجهة إشبيلية

نواف السالم(صدى):

كشف جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة إشبيلية مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.

وعن هذه القائمة، فقد ضم ” لوبيتيجي ” جميع لاعبي الفريق، للقائمة، فيما عدا ” إيسكو ” الذي خضع لعملية جراحية أمس، و ” داني كارفاخال ” الذي لا زال يواصل عملية التعافي من الإصابة العضلية التي عانى منها.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي ” حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، كاسيا، خط الدفاع: فاييخو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيولون ” .

أما في خط الوسط ضم ” كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، يورينتي، أسينسيو، سيبايوس ” ، وخط الهجوم ضم ” فينيسيوس، فاسكيز، ماريانو دياز، جاريث بيل، بنزيما ” .