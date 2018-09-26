استشاري يكشف إحصائية مفزعة عن عدد الوفيات بسبب التدخين كل أسبوع

علي القحطاني (صدى):

يعاني المجتمع السعودي من زيادة معدلات التدخين خلال الآونة الأخيرة حيث بلغت نسبة المدخنين 21.5% من الذكور، و1.1 من الإناث، بإجمالي 22.6.

من جانبه قال الدكتور ثامر العوهلي استشاري طب الأسرة في مدينة الملك فهد الطبية خلال فعاليات اليوم التوعوي لمكافحة التدخين أن أعلى نسبة من المدخنين موجودة في الفئة العمرية التي تتراوح بين 35 إلى 64 سنة، ونسبتهم تشكل 15.5% من إجمالي عدد مواطني المملكة.

وتابع أن الدراسات الحديثة للفئة العمرية من 13 إلى 15 سنة أكدت أن 25% من الطلاب السعوديين دخّنوا السجائر مرة واحدة في حياتهم، وأن 14.9% منهم يستخدمون منتجات التبغ، كما تشير إحصائيات العام الماضي إلى أن سبعة آلاف حالة وفاة من بين المواطنين السعوديين كانت بسبب التدخين؛ أي ما يعادل 135 حالة وفاة أسبوعياً؛ فيما تُقَدّر الخسائر الاقتصادية على المملكة العربية السعودية نتيجة استهلاك التبغ ومعالجة الآثار المترتبة عليه، بأكثر من 8.5 مليارات ريال سنويا .

ونصح المدخنين ، بقوله: أَزِل كل ما يذكّرك بالتدخين من بيتك وسيارتك ومكان عملك، وتجنب الأماكن التي يكثر فيها المدخنون، أخبر أصدقاءك وذويك أنك نويت الإقلاع عن التدخين، اطلب منهم ألا يدخّنوا أمامك إذا كان ذلك يسبب إحراجاً لك.

وأضاف: توجد حالياً أدوية تساعد على الإقلاع عن التدخين، وهي بدائل النيكوتين، وكذلك علاجات تقلل الرغبة في الاستمرار بالتدخين؛ لكن يجب أخذ نصيحة الطبيب المختص قبل استخدامها.