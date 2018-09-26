الأمير فيصل بن بندر يستقبل منسوبي التعليم بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بقصر سموه مساء أمس، مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدراء التعليم في المحافظات وعدد من قادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات المتميزين والطلاب والطالبات الحاصلين على جوائز على المستوى العالمي والمحلي.

ورحّب الأمير فيصل بن بندر في بداية الاستقبال بالجميع، متمنياً أن يثمر هذا اللقاء عن أفكار ورؤى للعمل والتطوير.

وقال سموه: يجب أن نكون عند حسن ظن القيادة فينا لأنهم ينظرون إليكم بنظرة تقدير واعتزاز، ودائماً نسمع قرارات تفيد التعليم ورجالات التعليم، وهذا أمر مهم جداً ويجب أن ننظر اليها بنظرة تقدير لأننا وإياكم في مركب واحدة تعبر الى بر الأمان بأذرعكم وجهدكم وعملكم وأفكاركم، فأرجو أن توفقون في أداء الرسالة على أكمل وجه، هذا الذي نأمله فيكم وهذا المتوقع منكم.

وأضاف سموه: ولا تسمحون لأحد أن يشق الصف لأن هذه الأمور أنتم مسؤولون عنها، لأن من يريد أن يشق صفنا لن نقبله وهذا المعروف عن الإنسان السعودي، وأنتم إن شاء الله أفضل من يقوم بهذا الدور وأفضل من يطّهر هذه البلاد من أردان هذه الفئات الباغية التي تريد الإساءة الى الوطن فنحن لن نقبل بهذا، فأحرصوا على هذا الأمر لأن هذه مسؤوليتكم وأمانة في أعناقكم.

وختم سموه قائلاً: أرجو أن نوفق وإياكم لما فيه الخير إن شاء الله وأن نأخذ بهذه البلاد إلى أعلى المستويات التي تنشدها القيادة لهذا الوطن ولأبنائه وأتمنى لكم المزيد من التوفيق والسداد والله يحفظكم من كل سوء ومكروه .

من جهته، أعرب مدير تعليم منطقة الرياض باسمه ونيابة عن الجميع عن شكره لسمو أمير الرياض على توجيهات سموه السديدة لمنسوبي التعليم، التي سوف تكون دافع لهم في بذل المزيد من العمل والجهد، مبيناً أن اهتمام دولتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تجعلنا نعمل ونجتهد لتحقيق الرؤية التي دائما نعمل على تحقيقها بإذن الله .

بعد ذلك، استمع سمو أمير الرياض لشرح عن التقنية الجديدة في الكتاب المدرسي التي تتضمن سرعة الوصول إلى البوابات الإلكترونية التعليمية من خلال الباركود في كل صفحة التي تنقل الطالب مباشرة إلى الدرس لمراجعة المنهج وحل التدريبات من خلال البوابة التعليمية.

تلا ذلك، قام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بتقديم تقرير لأمير الرياض عن ” برنامج إجازتي3 ” ، الذي حصلت فيه تعليم الرياض على المركز الأول على مستوى المملكة، وتقرير آخر عن التدريب الصيفي للطلاب والطالبات.

كما قدم لسموه تقرير لبرنامج ” سفراء الظفر ” وهو برنامج قدمته وزارة التعليم عبارة عن استضافة مناطق المملكة لأبناء الشهداء من أبطال الحد الجنوبي لتعريفهم بمعالم المملكة.

حضر الاستقبال معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير منطقة الرياض.