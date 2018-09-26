الأندية الهولندية تريد ضم نور الدين مرابط

طلال الغامدي(صدى):

أكدت صحيفة ” marokko ” الهولندية، أن محترف النصر الحالي، المغربي نور الدين مرابط، على رادار عدد من الأندية الهولندية التي ترغب في كسب خدمات اللاعب ومنحه فرصة الاحتراف في الدوري الهولندي.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات مرابط بشأن عدم رضاه عن عدم مشاركته أساسيًا مع العالمي؛ حيث أنه لم يعتد الوجود على مقاعد البدلاء، لافتة إلى أن تجربته في الملاعب السعودية قد تكتب نهايتها في الميركاتو الشتوي القادم .

ومن الجدير بالذكر، أن مصادر نصراوية كانت قد صرّحت بأن اللاعب سيكمل تعاقده مع الفريق وأنه محترف ويعي معنى ارتباطه بتعاقد مع الفريق، كما أنه يحصل على راتب شهري ضخم في النصر يفوق المليون ريال وهو ما لم يكن سيحصل عليه حال وجوده في الدوريات الأوروبية .