العنوسة تدفع المجتمع الصيني لمواجهتها بهذا الحل

بكين(صدى):

تعاني المرأة الصينية من ضغوط اجتماعية كبيرة في حال تأخر زواجها حتى ولو بلغت 24 عام فقط دون زواج، الأمر الذى دفع المجتمع الصيني الضخم إلى اختراع أندية للتعارف أو ما يسمي بـ ” متاجر الحب ” .

ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية يقول أحد مديري أندية التعارف أو متاجر الحب ويدعى إريك إنه يلقي مثل هذه المحاضرات منذ أكثر من 10 سنوات موضحاً أن نادي وايم ركز حصرياً على الزبائن الرجال، لكنه حوّل الجزء الأكبر من نشاطه إلى النساء حيث يتقاضى النادي 6 آلاف يوان (800 دولار) شهرياً مقابل المحاضرات .