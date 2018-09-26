مدرب الأهلي: سعيد بتألق الوجوه الشابة في تشكيلة الفريق

نواف السالم(صدى):

أثنى الأرجنتيني بابلو غويدي، مدرب فريق الأهلي، على اللاعبين الصاعدين من الفئات السنية في تشكيلة الفريق.

حيث قال ” بابلو ” : ” حققنا الهدف المطلوب من المواجهة أمام المحرق البحريني وهو التأهل لدور الـ16 من كأس العرب للأندية الأبطال، وسعيد بتألق الوجوه الشابة في تشكيلة الفريق خلال المباراة ” .

كما أوضح أن اجتهاد اللاعب في التدريبات الإعدادية، هو معيار دخوله لقائمة الفريق الرسمية في المباريات، مضيفًا: ” سعيد بتسجيل مهاجم الفريق عمر السومة هدفًا رائعا خلال اللقاء ” .