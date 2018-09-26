” أنجيليا جولي ” تعود إلي السينما بهذا الفيلم

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت النجمة أنجلينا جولي عن استعدادها للعودة إلى السينما من خلال فيلم جديد بعنوان ” Come Away ” ، بمشاركة النجم ديفيد أويلو، الفيلم يعد تكملة لفيلمي أليس في بلاد العجائب وبيتر بان.

واستطاعت كاميرات التصوير التقاط بعض المشاهد خلال تصوير أحداث الفيلم، حيث ظهرت أنجلينا بإطلالة كلاسيكية مستوحاة من أوائل القرن العشرين، مرتدية تنورة طويلة باللون الأخضر، مع نصف تنورة أمامية مربوطة على الخصر، واستخدمت باروكة شعر شقراء متعرجة.

تدور أحداث الفيلم، الذي بدأ تصويره شهر أغسطس الماضي في بريطانيا، حول قصة ” أليس ” ، قبل ذهابها إلى بلاد العجائب، و ” بيتر ” قبل أن يصبح بيتر بان، كأخ وأخت يعيشان طفولتهما المثالية، قبل أن يتحول مصيرهما فيما بعد، مما يمهد الطريق لرحلتهما المتميزة إلى بلاد العجائب ونيفرلاند.

ويعتبر الفيلم أول عمل للمخرجة بريندا تشابمان، وهو من تأليف الكاتبة ماريسا كيت جودهيل.