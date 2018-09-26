التحالف اليمني لرصد الانتهاكات يدين تجاهل لجنة الخبراء لجرائم الحوثيين

جنيف(صدى):

أدان التحالف اليمني لرصد الانتهاكات تقرير فريق الخبراء حول اليمن والذي تجاهل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وفِي كلمة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف ألقاها اليوم عضو التحالف يوسف أبو راس أعرب عن أسفه لعدم تمكن الفريق من زيارة العديد من المدن اليمنية لرصد الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الانقلابية ومثال على ذلك مدينة تعز .

وأشار إلى أن المنهجية التي اعتمدها الفريق في إعداد التقرير لا تساعد على رصد الانتهاكات بصورة عادلة ، حيث لم يوضح التقرير أسس اختيار الانتهاكات التي تم تضمينها في التقرير .

وأضاف أنه في الوقت الذي التقى فيه الفريق ببعض منظمات المجتمع المدني وأرسل لها البعض الأخر ” كتحالف رصد ” الكثير من الانتهاكات الموثقة، فإن تقرير فريق الخبراء لم يشر إليها رغم خطورتها ، معرباً عن أمله أن يستفيد الفريق من الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد لضمان حقوق ضحايا الانتهاكات.