تعليم مكة يطلق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 88 تحت شعار للمجد والعلياء

محمد السعران(صدى):

انطلقت صباح اليوم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ٨٨ للمجد والعلياء بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بنشاط الطالبات، بمقر قاعة المعارض الكبرى بإدارة التعليم النسائية بالعزيزية، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي وحضور عدد من قيادات وتربويات تعليم مكة والذي بلغ عدد حضورهن ٥٠٠ تربوية بإشراف مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي.

فيما قدمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية د. آمنة الغامدي كلمة بدأتها مُهنئةً منسوبات التعليم بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية، شاكرة الله على هذا الوطن وهذا الشموخ وهذا الأمان الذي ننعم فيه والذي يعود فضله بعد الله على ولاة أمورنا ابتداءً بالمؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله إلى عهدنا الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان آل سعود، داعية لهم بالتسديد والتوفيق على كل مايقدمنه من أجل أمن ورخاء هذا البلد المعمور، وأضافت ثمانية وثمانون عامًا خير شاهد على الإنجازات العظيمة والخطوات الزاهرة والتطورات الباهرة في شتى المجالات، ودعت الغامدي أن يكن منسوبات التعليم بمكة سواعد تبني التميز وتلغي المستحيل وتتجه بعزيمة للتطوير واستشراف المستقبل للوصول إلى مايحقق أهداف ورؤية المملكة 2030 والانطلاق نحو التطوير والتجديد وأن نحتفل كل عام بأمجاد المملكة على يد أبنائها وبناتها .

كما قدمت الغامدي الشكر الجزيل للمرابطين والشهداء الذين بفضل الله ثم عزيمتهم الصادقة ننعم نحنُ بالرخاء والاطمئنان، مختتمة كلمتها بالشكر لكل من ساهم وشارك في هذا الحفل تنظيماً وعطاءً حتى خرج لنا بهذا المستوى اللافت .

صاحب الاحتفاء تدشين معرض وطني تحت عنوان (فن و إحساس ) والمنفذ من قبل منسوبات التعليم بمكة بالإضافة إلى تدشين ٩٢ مبادرة نوعية في الخطة التشغيلية للعام الدراسي ١٤٣٩_١٤٤٠ه فيما أبانت خلال العرض عن ٤ مبادرات كان منها : (خارج أسوار المدرسة) وهي مبادرة تحافظ على منظر البيئة الخارجية للمدرسة وبعض المرافق العامة من التشوهات والأخطاء ويقوم عليها طالبات ومعلمات متطوعات ومن رغب من سكان الحي بالتعاون مع مجلس البلدية ومبادرة (مرافقنا محاضن علمية )وتهدف لتحويل المختبرات والمصادر التعليمية ومعامل الحاسب الآلي وغرف التربية الفنيةالخ) إلى محاضن علمية وفق منهجية stem بمعدل خمسة مدارس على الأقل لكل مكتب ومبادرة أجواء نقية في البيئة المكية وهي برامج توعوية ولقاءات تربوية لفىات تمثل القدوة للطالبات للابتعاد عن مايضر صحة الإنسان يقوم على تنفيذها مشرفات وقائدات لكي تكون هي المثل الذي تحتذى به الطالبة .

ومبادرة (الريشة المكية) والتي تساهم الطالبات والمعلمات في تزيين وتجميل البيئة الداخلية للمدرسة وخارجها في بعض المرافق المهمة فيما عرضت باقي المبادرات مشيرة إلى ان كل المبادرات ال٩٢ مبنية على المشاركة الفاعلة بين عدة إدارات لأن الوحدة التي نخدمها هي المدرسة كونها صانعة الأجيال لمواطني المملكة العربية السعودية داعيى الجميع بالمجتمع المدرسي دعمها وخدمتها وإنجاحها.

ومن جانبها قدمت مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي كلمة عبرت فيها عن بالغ سعادتها في احتفاء اليوم الوطني ٨٨ والذي يظهر فيها الحب للمملكة الحبيبة عبر منجزات طالبات تعليم مكة والتي ظهرت اليوم بشكل نفخر به جميعا ،مضيفةً سيستمر حبنا للوطن ولن يتوقف

فكل نجاج لبنته ودافعه حب الوطن مقدمة الشكر لمنسوبات تعليم مكة طالبات ومعلمات وقائدات هذا الاحتفاء الأنيق بحب وطننا الغالي.

هذا وقد شمل الحفل فقرات متنوعة منها السلام الملكي ثم تليت آيات من القرآن الكريم تلاه عرضا إنشاديا ترحيبيا بعنوان( ياهلا فيكم ) شاركت به روضات علا مكة وروضة الكوكب الصغير ونبع الفرح وروضة أجيال الوفاء تحت إشراف إدارة رياض الأطفال، كما شدى طالبات البتول الأهلية نشيداً يرنو حباً بالوطن تحت عنوان (موطني) باللغة الانجليزية فيما شاركنا طالبات التربية الخاصة بالابتدائية الرابعة بأنشودة( رؤية جيلنا )

تحت اشراف إدارة التربية الخاصة عقبه عرض رياضي من أداء طالبات (ث+م) تحفيظ القرآن تحت إشراف إدارة نشاط الطالبات ، وكما قدم مشهد تمثيلي بعنوان المرأة شريك في بناء الوطن أداء طالبات المتوسطة (١٨) تحت إشراف وحدة تطوير المدارس، ورسالة إلى جندي مشاركة مقدمة من ث٣٣ بالاضافة إلى ب١٠٠ تحت اشراف مكتب وفاء كما شاركت إدارة نشاط الطالبات بانشودة دربك أخضر من أداء طالبات ث١٢، فيما قدم طالبات الروضة الثالثة بالمشاركة مع روضة البرهان أنشودة مهنتي المستقبلية تخدم وطني تحت إشراف إدارة رياض الأطفال ، فيما صدحت الطالبة عهد العتيبي من ثانوية حداء الأولى بقصيدة شعرية بعنوان حزم ووطن تحت إشراف إدارة الموهوبات تلاه فيلم وثائقي تحت إشراف رعاية المستفيد ،ومن جانبها ألقت المرشدة الطلابية رحمة الزهراني من ابتدائية الغولاء قصيدة شعرية بعنوان فارس الوطن تحت اشراف إدارة التوجيه والإرشاد ، وأوبريت وطني بعنوان (تراثنا قيم وملوكنا قمم) مشاركة مقدمة من طالبات ابتدائية حداء الأولى تحت إشراف إدارة نشاط الطالبات

وقدمت لنا إدارة شؤون المعلمين بنات عرض بعنوان وطن العطاء في عيوننا والذي كان مشاركة مع عدة مناطق بالمملكة تم التعرف فيها على عادات وموروث كل منطقة

كما تم عرض أفضل تصميم ومقالة من قبل رئيسة شعبة العلوم الطبيعية بمكتب تعليم وسط مكة والمشرفة سميرة السفياني من قبل الطالبة ريم المطيري من ثانوية بحرة المجاهدين تحت إشراف إدارة الإعلام والعلاقات العامة وشاركت ابتدائية دار البشرى بمسرحية عنوانها أحد عشر ليلة وليلة في وطني أشرف عليها مكتب التعليم الأهلي وقدمت قصيدة شعرية بعنوان وطن العطاء أداء الطالبة فتون الدعدي من المتوسطة الرابعة والستين تحت إشراف إدارة التوجيه والإرشاد وقدم عرض فيديو بعنوان وطني يأرض المجد تحت إشراف إدارة الجودة الشاملة وفيديو تصميم الجداريات تحت إشراف إدارة نشاط الطالبات.

فيما ركزت الفقرات على تفعيل المناسبة ورسم المعاني التي يتجلى فيها أهمية اليوم الوطني وتعزيزه وهدف البرنامج إلى ترسيخ الاعتزاز بالدِّين والولاءللمليك والانتماءللوطن، تجسيد اللحمة الوطنية والانتماء للوطن وانطلاقا من رؤية٢٠٣٠

جديراً بالذكر إن مدارس تعليم مكة قامت بالعديد من البرامج الاحتفائية بهذه المناسبة ابتداء ً من الأسبوع الماضي وما زالت تواصل هذه الأجواء الاحتفالية عبر المدارس ومكاتب التعليم وأندية الحي والمشاركة كذلك بالمعارض عبر المولات وغيرها من الأماكن التي أخذت على عاتقها إبراز هذه المناسبة بالشكل الذي يليق فيها ويحقق مقاصدها التربوية عبر التعليم .