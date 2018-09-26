إخلاء مدرسة ابتدائية للبنات بالرياض بسبب تماس كهربائي

عادل الحربي (صدى):

شهدت ابتدائية 366 للبنات حريق نشَب ظهر أمس في الطبلون الداخلي للمبنى؛ بسبب تماس كهربائي، وهو الأمر الذي دفع إدارة تعليم الرياض لإخلاء المدرسة.

وعن ذلك، قالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” حدث في ابتدائية 336، تماسّ كهربائي في الطبلون الداخلي للمبنى؛ مما نتج عنه حريق محدود، استدعى تنفيذ خطة الإخلاء من قائدة المدرسة والمعلمات والإداريات ” .

وأوضخت الإدارة أنها قاما باستدعاء الدفاع المدني وفِرَق الهلال الأحمر وطوارئ الكهرباء، حيث أبانت أنه جرى السيطرة عليه، ولم تحدث إصابات بين منسوبات المدرسة.