بالصور.. أسعار ومواصفات شيفروليه بليزر 2019

واشنطن(صدى):

شيفروليه بليزر 2019 الجديدة كلياً ستتاح في 3 فئات هي L و RS وبريمير، على أن تكون L هي القياسية بسعر يبدأ من 29,995$ () في الولايات المتحدة.

ستبدأ الصانعة الأمريكية في بيع الكروس أوفر بالسوق الأمريكية في يناير 2019، ما يعني قدومها إلينا بحدود مارس، وتقدم إلى العملاء سيارة متعددة الاستخدامات، مساحتها رحبة، شخصيتها ديناميكية بنكهة كامارو.

فئاتها ستكون متفاوتة أيضاً، حيث أن RS تمتاز بكونها رياضية، في حين أن بريمير موجهة للفخامة وهذا سينعكس على مظهر بليزر وتجربة قيادتها.

الأكثر إثارة للاهتمام هو قائمة التجهيزات القياسية التي تأتي دون تكلفة إضافية، حيث نسخة L تتاح بشاشة لمسية ملونة 8 إنش، اتصال بشبكات 4G مع نقطة واي فاي، أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، تشغيل دون مفتاح، تقنية تشغيل-إيقاف المحرك حسب حالة الطريق، نمط قيادة المراهقين، تذكيرك عند نسيانك الأشياء بالمقاعد الخلفية، كاميرا للرؤية الخلفية، مكيّف يعمل أوتوماتيكياً مع فتحات تهوية خلفية، مرايا جانبية تعمل بالطاقة ومدفئة، مقاعد خلفية قابلة للتهيئة، 6 وضعيات بمقعد السائق، جنوط 18 إنش وأكثر.

أما بالنسبة إلى الخيارات الإضافية، فإن هنالك فتحة سقف بانورامية ثنائية، مقود قابل للتدفئة أوتوماتيكياً، مقاعد أمامية مدفئة ومبردة، الشحن اللاسلكي مع 6 منافذ، فتح الشنطة إلكترونياً، أنظمة مساعدة للسائق بينها مثبت السرعة المتكيّف وأكثر.

هذا وشيفروليه بليزر 2019 تستمد طاقتها عبر محرك 2.5 لتر 4 سلندر قوة 193 حصان، كما بإمكان العملاء الحصول على محرك 3.6 لتر 6 سلندر قوة 305 حصان، على أن يأتي كلاهما بجير أوتوماتيكي 9 سرعات.