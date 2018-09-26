بالفيديو.. إبداع في رسم صورتين للمؤسس والملك سلمان بأصابع فنانة سعودية

علي القحطاني(صدى):

استخدمت الفنانة التشكيلية السعودية، سامية المحمدي، أدواتها البسيطة في إبداع ونسج في صورة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، وذلك في إطار احتفالية إحدى المدارس بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة باليوم الوطني الـ88 للمملكة.

ولم تتضح ملامح الصورة حتى رشت عليها مادة تشبه الرمل، وبدت صورة المؤسس واضحة على اللوحة؛ فيما شاركت ” سامية ” في مسابقة الفن التشكيلي للفنانين والهواة التي أطلقتها مكافحة المخدرات في مارس الماضي بمحافظة الطائف تحت شعار ” حياتنا أجمل بلا مخدرات ” .

وفي السياق نفسه، رسمت الفنانة التشكيلية خلالها الفنانة بنفس الطريقة صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.