البحرين تعلن القبض على 15 من العناصر التخريبية المدعومين بإيران

المنامة(صدى):

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين أنه تم القبض على 15 من العناصر التخريبية، التي قامت بارتكاب أفعال وتصرفات مسيئة في قرية المالكية، خلال ما يعرف بذكرى عاشوراء، بهدف إثارة الفوضى والتخريب، موضحًا أن أعمال البحث والتحري، أكدت أن الحرس الثوري الإيراني، يقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الإرهابية الذين تأويهم إيران، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم 14 فبراير الإرهابي.

وأوضح أن التحريات أشارت إلى أن هذه المجموعة التخريبية، كان يديرها أحد المقبوض عليهم في قضية إرهابية، تعود إلى فبراير 2018، منوهًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.