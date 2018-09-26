الخدمة المدنية تحتفل بذكرى اليوم الوطني 88

محمد السعران(صدى):

أحتفل منسوبي وزارة الخدمة المدنية صباح اليوم الأربعاء، بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الثامن والثمانون وذلك بالبهو الرئيسي بمقر الوزارة بالرياض.

وكان في مقدمة المشاركين معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، وبحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، ومعالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي، من خلال فقرات الحفل المتنوعة التي بدأت بكتابة كلمات تذكارية عن اليوم الوطني الثامن والثمانين على لوحة جدارية خاصة، والمشاركة في العرضة السعودية، وسط تفاعل رائع من كبار مسئولي الوزارة والموظفين.

كما أشتمل الحفل على فقرات متنوعة للعروض الوطنية الشعبية وجانب مخصص للأسر المنتجة، في أجواء احتفالية سعيدة بهذه المناسبة العظيمة على نفوس أبناء الوطن.