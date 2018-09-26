فرع العمل والتنمية النسوي بمكة يحتفل باليوم الوطني 88

نايف السالم(صدى):

احتفى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلا بقسمه النسوي باليوم الوطني الـ88 وبعد آداء النشيد الوطني رفعت مديرة القسم النسوي منى الخزاعي مباركتها للقيادة الرشيدة وقالت في كلمتها يسرّنا في هذا اليوم الحافل أن نرفع أسمى التهاني والتبريكات لمليكنا سيدي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين سيدي محمد بن سلمان.

كما نهنئ ذواتنا شعبا ننعم في ظل هذه القيادة وفي ربوع الوطن الغالي – بفضل الله أولا- بالأمن والرخاء وكم نفخر حقيقة بما تم من منجزات خلال عام واحد فقط شمل كافة الأصعدة والميادين وانطلاقا من دورنا كمسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نؤكد التزامنا وسعينا الحثيث لتحقيق أهداف الوزارة المتماشية مع رؤية بلادنا 2030 سائلين الله العون والتوفيق.