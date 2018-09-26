مصرع طالب إثر غرقه بمسبح مدرسة ابتدائية في جدة خلال حصة السباحة

نايف السالم(صدى):

لقي طالب مصرعه بمدرسة ابتدائية في جدة؛ نتيجة غرقه في مسبح المدرسة خلال حصة السباحة.

وعن ذلك، أوضح تعليم جدة أن حصة السباحة كانت بإشراف مدرب ومنقذ معتمد؛ وأنه تم اجراء الاسعافات الاولية للطالب ونقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر الذي باشر الحادثة.