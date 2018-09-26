مصرع طالب إثر غرقه بمسبح مدرسة ابتدائية في جدة خلال حصة السباحة
لقي طالب مصرعه بمدرسة ابتدائية في جدة؛ نتيجة غرقه في مسبح المدرسة خلال حصة السباحة.
وعن ذلك، أوضح تعليم جدة أن حصة السباحة كانت بإشراف مدرب ومنقذ معتمد؛ وأنه تم اجراء الاسعافات الاولية للطالب ونقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر الذي باشر الحادثة.
هزيم[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 2 ساعتين
وينكم عنه يا مال الوجع
طفل ومخلينه لحاله في المسبح.
قال ايش قال باشراف مدرب ونقذ معتمد.!!!!!!
الابهاوي[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 2 ساعتين
على شحم انت ومدربك ومنقذك
عذر أقبح من ذنب
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4526 ] نشر منذ 2 ساعتين
لانعمم ولكن -مدرسي الرياضه وما شابهها يغتنم الفرصه للخروخ خارج المبنى اما للتدخين او للسوالف الجانبيه او غيرها-وينسى الطلاب-