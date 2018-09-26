” الغنام ” يرعى احتفاء مكتب التعليم بشرق الرياض باليوم الوطني 88

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

رعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالله بن سعد الغنّام، فعاليات احتفاء مكتب التعليم بشرق الرياض باليوم الوطني الـ(88) للمملكة العربية السعودية، الذي أقيم على مسرح مدينة الأمير بدر بن عبدالعزيز السكنية بالحرس الوطني تحت شعار “وطن العطاء”.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ” بنين ” نائب المشرف العام على لجنة الاحتفاء باليوم الوطني إنّ رعاية مثل هذه الفعاليات امتداد لجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ولجانها المتعددة التي عملت منذ وقت مبكر على الإعداد والتجهيز لهذه المناسبة من خلال أكثر من (45) فعالية رئيسية في مكاتب التعليم وعدد كبير من مدارس المنطقة، لترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن وقادته عبر تاريخ المملكة المجيد مرورًا بحاضرها العظيم، عصر الرخاء والنماء والعطاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – أيدهما الله – في نفوس الطلاب – ذكورًا وإناثًا – وتذكيرهم بماضي المملكة الراسخ في جذور التاريخ، وحاضرها المشرق، بإذن الله.”

وأضاف “الغنّام” أنّ ما قدم من فعاليات في هذا اليوم لهو مواكبة واتساق مع جهود قطاعات الدولة كافة، في لحمة وشراكة وطنية قلما نجد لها مثيلًا على مستوى العالم، وحظيت باهتمام ومتابعة جميع الوسائل الإعلامية في المنطقة، تفاعل معها المواطنون والمقيمون، حبًا وولاءً وانتماءً لهذه البلاد الطاهرة وحكامها الأشاوس.

وقدّم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية شكره وتقديره لمدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ عبدالله بن دغفق العنزي، وجميع منسوبي المكتب على ما قدموه من فعاليات وطنية مشرّفة.

من جانبه، ثمّن مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ عبدالله بن دغفق العنزي رعاية مساعد المدير العام للشؤون التعليمية لفعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 88 بالمكتب، مؤكدًا أنّ الوطن يستحق أكثر، وأنّ من أبرز أهداف إقامة مثل هذه الفعاليات بث رسائل إيجابية وعظيمة عن حب الوطن والانتماء له في نفوس الأجيال، وترسيخ مبدأ الولاء له ولقادته – حفظهم الله.

وأضاف ” العنزي ” بأن الوطن هو الانتماء الحقيقي الذي نشعر فيه بالأمن والأمان فلنكن يدًا واحدة بانية معطاءة لهذا الوطن نفخر بممتلكاته ومكتسباته، داعيًا إلى تحقيق طموحات قيادتنا لنصل بإذن الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا وينصر جنودنا ويرحم شهداءنا مُقدمًا شكره لشعبة النشاط الطلابي بالمكتب وعلى رأسهم مشرف النشاط الطلابي الأستاذ عبدالرحمن بن ظافر الزهراني واللجنة المنظمة والشريك الاستراتيجي وزارة الحرس الوطني ورعاة الحفل مدارس آفاق التربية الأهلية ، ومدارس رياض الموحد الأهلية ومدارس أجيال اليمامة الأهلية ،ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم، ومقدمًا كذلك شكره لجميع قادة المدارس على تفعيل الاحتفاء باليوم الوطني الـ٨٨

يذكر أن الاحتفاء شهد عرضًا مرئيًا يحاكي سيرة يومنا الوطني ولوحة إلقائية للطالب حسن عايش من متوسطة نعيم بن حماد وحوار طلابي عن أهمية حب الوطن وأوبريت “وطن العطاء” من آداء طلاب ثانوية البيروني بحضور نخبة من المشرفين التربويين وقادة المدارس ورواد النشاط والطلاب.