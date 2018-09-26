أحدث التفاصيل في قضية 5 خليجيين متهمين بالزواج من قاصرات هنديات

نيودلهي(صدى):

كشف المدّعي العام خلال جلسة جديدة للمحكمة في مدينة حيدرأباد الهندية، أول أمس الاثنين، أن الشاهدة التي كانت ستحضر الجلسة لم تظهر في المحكمة ولم يتم العثور عليها؛ مما أثار الآمال بتبرئة 5 خليجيين متَّهمين بالزواج من قاصرات هنديات.

ومن جانبه، صرّح خالد بن حامد الغايلاني، نائب مدير القنصلية العمانية في حيدرأباد: ” أعلن المدعي العام خلال جلسة الاثنين أنه لم يستطع إحضار الشاهدة بعد اختفائها، ولذلك قرر القاضي شطب اسمها من سجل الشهود ” ، مضيفًا: ” هذا بالتأكيد تطوّر إيجابي في القضية، وهو سيساعد على تحريك القضية بطريقة أكثر تنظيمًا وإيجابيّة، وأعتقد بأن شهادات بقية الشهود ستكون لصالح المتهمين. ”

وفي السياق نفسه، أوضح منذر الصالحي، ابن أحد السجناء، وهم اثنان من سلطنة عمان وثلاثة من قطر، إنه متفائل بإطلاق سراح والده وبقية المتهمين، متابعًا: ” أعتقد بأن التطوّر الذي حدث أول أمس كان إيجابيًّا جدًّا ويعطينا الأمل بعد أن تأجلت جلسات المحاكمة لـ 12 مرة، والحقيقة أني لن أضيف شيئًا الآن قبل أن أرى والدي وبقية المتهمين في بيوتهم أمام أعيننا. “