دنيا بطمة تنشر صورة لزوجها وهو على فراش المرض وتعلق
كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن حقيقة مرض زوجها محمد لترك بعد أن تضاربت الأقوال عن إصابته بالسرطان حيث نشرت صورة قطعت الشك باليقين، وظهر فيها شريك حياتها على فراش المرض بأحد المستشفيات.
هذا وعلقت دنيا بطمة علي الصورة قائلة: ” الحمد لله عسلامتك عمري وزوجي أبو غزل ولا يحرمنا منك ” .
يذكر أن إعلاميين عرب كانوا قد نفوا في وقت سابق أن يكون زوج بطمة مصاب بمرض خطير مؤكدين أن الأمر مجرد ” مسرحية ” لا أقل ولا أكثر .
أبو محمد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
بربكم ايش يستفيد القاريء من هالمقال ؟؟؟
هزيم[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا شي نستفيده يابو محمد.
بس صدى مالقت اخبار مفيده وقامت تجيب اي خبر.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4526 ] نشر منذ 2 ساعتين
للعلم نحن من اوصل حالهم لهذا الحال بمتابعة اخبارهم والنفخ لهم والتطبيل-واشكالهم ممن يحبون الظهور وزيادة عدد المتابعين للحصول على المقابل المادي-