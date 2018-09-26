دنيا بطمة تنشر صورة لزوجها وهو على فراش المرض وتعلق

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن حقيقة مرض زوجها محمد لترك بعد أن تضاربت الأقوال عن إصابته بالسرطان حيث نشرت صورة قطعت الشك باليقين، وظهر فيها شريك حياتها على فراش المرض بأحد المستشفيات.

هذا وعلقت دنيا بطمة علي الصورة قائلة: ” الحمد لله عسلامتك عمري وزوجي أبو غزل ولا يحرمنا منك ” .

يذكر أن إعلاميين عرب كانوا قد نفوا في وقت سابق أن يكون زوج بطمة مصاب بمرض خطير مؤكدين أن الأمر مجرد ” مسرحية ” لا أقل ولا أكثر .