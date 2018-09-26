​سكودا كودياك RS تقدم مقصورتها الرياضية في صور تشويقة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يفصلنا أسبوع واحد من الكشف عن سيارة سكودا الجديدة كودياك RS في فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات, وكشفت سكودا عن 3 صور تشويقية جديدة لمقصورة السيارة الداخلية الواسعة بشكل كامل مع مقاعد رياضية ومساند رأس مدمجة. وتأتي السيارة بصورة قياسية بمقاعد بفرش ألكانتارا لظهر المقاعد وتطريز أحمر ولمسات من الكانتارا مثقبة .

كما تظهر لمسات من الجلد الكربوني في مسند الذراع الوسطي بجانب مساند الذراع في ألواح الأبواب , ويتواجد شعار RS ليس فقط على المقاعد ولكن في عجلة القيادة مع تطريز أحمر مع فرش ألكانتارا أسود لألواح الأبواب مع تطريز أسود وتبطين أسود للسقف لجعل السيارة أكثر تفرداً عن كودياك التقليدية مع لوحة عدادات بتصميم مميز ودواسات من الصلب بصورة قياسية.

وتتوفر السيارة بخيار 5 أو 7 مقاعد وستأتي بصورة حصرية بمحرك BiTDI سعة 2 لتر وناقل DSG يرسل القوة للعجلات الأربعة مع عجلات 20 بوصة قياسي ومصابيح ليد أمامية وعدادات رقمية بالكامل ونظام صوتي ديناميك ساوند والذي يوفر صوت صناعي للمحرك.