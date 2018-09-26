بالصور.. الإعلان عن 1200 وظيفة بملتقى ” توظيف الحالمين “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن ملتقى ” توظيف الحالمين ” بالرياض عن فتح أبوابه أمام الشباب والفتيات الباحثات عن عمل، بتقديمه 1200 فرصة وظيفية في مختلف التخصّصات العلمية والأدبية.

حيث يرغب في شغلها بشباب وفتيات سعوديات، في أكثر من 12 تخصصًا متاحًا للتوظيف ويشمل ” الهندسية والمحاسبية والإدارية والفندقية ” .

وبدأ الملتقى الذي يستضيفه أحد معاهد التدريب الفندقي، في استقبال الباحثين والباحثات عن عمل أمس، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك في الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً.