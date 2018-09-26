ترامب: الملك سلمان وولي العهد يسعون إلى إصلاحات جديدة جريئة

عادل الحربي (صدى):

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحولات الاقتصادية والتغييرات الاجتماعية الإيجابية التي تشهدها المملكة والتي من شأنها أن تعمل على رفاهية واستقرار الشعب السعودي .

وأكد ” ترامب ” خلال كلمته بالمداولات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يسعيان إلى إصلاحات جديدة جريئة.

وقال أن الولايات المتحدة تعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر على تأسيس تحالف استراتيجي إقليمي حتى تتمكن دول الشرق الأوسط من دفع عجلة الرخاء والاستقرار والأمن.

كما تطرقت كلمته إلى العديد من القضايا من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، والتطورات على مسار إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.