بالصور.. فلبيني يقتل مدير كهرباء فرسان وموظف بطريقة بشعة في جازان

جازان(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تعرض أحد منسوبي الشركة وعامل تابع لأحد المقاولين في فرسان، لاعتداء أدى إلى وفاتهما.

ونعت الشركة عبر حسابها في ” تويتر ” الفقيدين، وقالت في تغريدة اليوم الأربعاء: تأسف السعودية للكهرباء لما تعرض له أحد منسوبي الشركة وعامل تابع لأحد المقاولين في فرسان من اعتداء أدى إلى وفاتهما، رحمهما الله، والشركة تعزي ذويهما وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل».

وأضافت يتم العمل مع الجهات الأمنية لمباشرة هذا الحادث الأليم، ومن المنتظر أن تصدر بياناً خلال الساعات القادمة توضح فيه ملابسات وتفاصيل الحادث.