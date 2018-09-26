بالصور.. فلبيني يقتل مدير كهرباء فرسان وموظف بطريقة بشعة في جازان
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تعرض أحد منسوبي الشركة وعامل تابع لأحد المقاولين في فرسان، لاعتداء أدى إلى وفاتهما.
ونعت الشركة عبر حسابها في ” تويتر ” الفقيدين، وقالت في تغريدة اليوم الأربعاء: تأسف السعودية للكهرباء لما تعرض له أحد منسوبي الشركة وعامل تابع لأحد المقاولين في فرسان من اعتداء أدى إلى وفاتهما، رحمهما الله، والشركة تعزي ذويهما وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل».
وأضافت يتم العمل مع الجهات الأمنية لمباشرة هذا الحادث الأليم، ومن المنتظر أن تصدر بياناً خلال الساعات القادمة توضح فيه ملابسات وتفاصيل الحادث.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2755 ] نشر منذ 4 ساعات
اعوذ بالله
ابن البلد[ عدد التعليقات: 819 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2062 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله ان قريبي ماكان مداوم هذا اليوم
والحمدلله على كل حال والله يرحم الاستاذ احمد نسيب من خيرة الناس واطيبها
رحمه الله رمة واسعه
والله يشفي المصابين
وانا لله وانا اليه راجعون ولاول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
alfahd42[ عدد التعليقات: 19018 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يرحم الميت ويشافي المصاب
والحذر من قهر الرجال مهما اختلفت جنسيته يمكن مقهور
او مريض نفسيا
هزيم[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 ساعات
وش السالفه يا صدى.
بس من الباب للطاقه تهجم عليهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
متحت[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 3 ساعات
طالما فلبيني مازنش حيتأل أصاص..
وبعدين مهما يكن السبب لا عزر لقاتل
tata .okag[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
المدير كان يفض نزاع مسكين وراح فيها
متحت[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 ساعات
من الصوره طلأ الرصاص بكل مكان..
اكيد المصايين كتير أوي وفيهم الي بين الحيا والموت…
خلاص كفايه من الفلبينيه .. لزوم يتأتل أصاص خلال اسبوع حتى بأية الفلبينبه الي بالبلد يعرفوا أن دم ابن البلد ما هواش دم فرخه….
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11402 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
السبب مضاربه بين الفلبيني وواحد مقاول اخر والمدير جاء يفك بينهم وجته طعنة قاتلة
الله يرحمه ويغفر له
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4082 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوه الابالله الله يرحم من توفى ويشفي من اصاب اشلون طعن والجدار اثار رصاص يالله سترك وعفوك
ابو طلال[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولكم عبره
الجنسيه الفلبينيه محترمين اذا احسنت التعامل معهم ليس كاي جنسيه فكن حذرا منهم اذا اسئت لا احد منهم انا كنت مختلط بهم في بئية همل نسأل الله الرحمه لمن مات وان يشفي المصابين ان لله ولانا اليه راجعون
ابو طلال[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولكم عبره
الجنسيه الفلبينيه محترمين اذا احسنت التعامل معهم ليس كاي جنسيه فكن حذرا منهم اذا اسئت لا احد منهم انا كنت مختلط بهم في بئية همل نسأل الله الرحمه لمن مات وان يشفي المصابين ان لله ولانا اليه راجعون
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31919 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
رااايق[ عدد التعليقات: 5503 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
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إنا لله وإنا إليه راجعون *
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واضح من الصور أنه حصل أطلاق نار **!!
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أعوذ بالله من أبليس **
ابو بدر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 44 دقيقة
غريبه من الفلبيني مع اني اشتغل معهم قرابه 15 سنه وهم ناس في حالهم وجبناء ولايبحثوا عن المشاكل؟؟؟
لكن الله يرحم الميت ويغفرله…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34637 ] نشر منذ 23 دقيقة
أتوقع مضاربة😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34637 ] نشر منذ 19 دقيقة
الفلبين مهم بسيطين
شفت لهم مضاربة مع أثنين مصريين
فحدى الدول
في حديقة مستشفى
المصارية ماسكين بيدينهم كريكااات
والفلبيني أعزل
سوى حركة كراتيه
طير الي بيدينهم
وفقع وجيههم
الي معي تقولي سعد
الحق عليهم
قلت أقوول
فكينا هذا جاكيشان
بيهربدني معهم
أمشي بس🙂🙂🙂