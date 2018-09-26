بالصور.. تعرف على الأدوات التي غسلت بها الكعبة المشرفة

نايف السالم(صدى):

شهدت الكعبة المشرفة مشهداً جليلاً صباح أمس الثلاثاء حيث قام الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بغسلها بعد أن أدى صلاة الفجر وصلي ركعتين في المكان الذى صلي فيه الرسول صلي الله عليه وسلم .

وشملت الأدوات التي استخدمها ماء زمزم الممزوج بماء الورد والورد الطائفي، والعود الفاخر، كما تم تجهيز المناشف لمسح جدران الكعبة، وبعد أن خرج الضيوف من جوفها، غسلت أرضيتها المكسوة بالرخام .

وغسل أيضا جدار الكعبة من الداخل بـ 45 لتراً من ماء زمزم، و50 تولة من الورد الطائفي والعود الكمبودي الفاخر .

وكشف المدير العام للنظافة والفرش بالمسجد الحرام، المهندس محمد الوقداني، أن الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة جميعها مطلية بالفضة، وهي مكونة من عدد من الأدوات، منها ٤ غالونات سعة 10 لترات، تحتوي على الخلطة الخاصة بغسل الكعبة التي تتكوّن من ٤ تولات من دهن العود الفاخر .