المفوضة السامية لحقوق الإنسان: الحوثيون ارتكبوا أفعالا ترقى لجرائم الحرب باليمن

جنيف(صدى):

عقد مجلس حقوق الإنسان اليوم حواراً تفاعليًا مع لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن .

وقدمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه خلال الجلسة تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في اليمن ، منذ انقلاب الميليشيات المسلحة على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 .

وأكد تقرير المفوضة السامية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت أفعالاً ترقى إلى جرائم الحرب ، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء على الكرامة الإنسانية ، والتجنيد الإجباري للأطفال دون سن الخامسة عشرة واستغلالهم في الأعمال العسكرية وفي زراعة الألغام .

وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 842 طفلاً مجنداً لدى الميليشيات الانقلابية لايتجاوز عمر أصغرهم 11 سنة ، وأن الميليشيات تجندهم قسرا من المدارس والمستشفيات وبالمرور على المنازل .

من جهته قدم رئيس لجنة الخبراء بتقرير اللجنة كامل جندوبي ، شكره لقيادة التحالف العربي وللحكومة اليمنية التي أجابت على استفسارات اللجنة وأمدتها بالمعلومات ، كما انتقد في الوقت نفسه عدم الإجابة من ميليشيات الحوثي الانقلابية على استفسارات اللجنة ولم تمدها بأي معلومات حتى الآن.