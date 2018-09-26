ثانوية الأمير فيصل بن محمد بالعقيق تحتفل باليوم الوطني88

محمد السعران(صدى):

أقامت ثانوية الامير فيصل بن محمد بالعقيق يوم امس احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ88 بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة العقيق الاستاذ عيد الرفاعي.

حيث بدأ الحفل الخطابي في مسرح المدرسة بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة لقائد المدرسة الأستاذ علي بن مسفر الزهراني حث فيها الطلاب على الإعتزاز بوطنهم والمحافظة على مكتسباته وثرواته و الإخلاص لله ثم للدين و الوطن، وتضمن الحفل عدد من الفقرات الوطنية والقصائد حيث قدم المعلم سعد دوخي قصيدة شعرية بمناسبة اليوم الوطني وهدف الإحتفال إلى غرس الولاء و حب الوطن في نفوس الطلاب.