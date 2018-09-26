بالصور.. تخريج 263 عسكريا للانضمام لزملائهم في ميدان الشرف بمعهد محمد بن نايف

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية رعى اللواء أحمد بن سعدي الزهراني مساء أمس حفل تخريج دورة الفرد الأساسي السابعة عشر بمعهد محمد بن نايف لمكافحة المخدرات ، حيث بدء الحفل بالقرآن الكريم ، بعد ذلك كلمة المساعد للتخطيط والتطوير اللواء محمد بن عبدالرحمن السديس الذي اكد من خلالها تخريج 263 عسكريا للانضمام لزملائهم في ميدان الشرف بعد تدريبهم وتعليم على جميع المهارات التي من شأنها مساعدتهم على القيام بمهامهم الأمنية خلال توليهم المهام الأمنية للتصدي لعصابات المخدرات وحماية عقول أبناء الوطن .

بعد ذلك كلمة للطلبة الخريجين ثم قصيدة شعرية للشاعر حماد العنزي ، بعد ذلك بدء العرض العسكري ثم مجموعة من الفرضيات والتشكيلات العسكرية بعده قسم الولاء ثم اعلان النتيجة العامة وتكريم الأوائل من قبل مدير عام مكافحة المخدرات بعده كرم اللواء أحمد الزهراني ونائبه من قبل المساعد للتخطيط والتدريب بدروع تذكارية نظير جهودهما ، ثم السلام الملكي بعد ذلك التقط الصور التذكارية مع راعي الحفل .