الكشف عن حجم الاستثمار السعودي بمصر

عادل الحربي(صدى):

كشف اتحاد الغرف التجارية بمصر، أن الاستثمار السعودي يحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر.

حيث يبلغ عدد المشروعات السعودية في مصر حاليًا أكثر من2900 مشروع، يتصدرها ” القطاع السياحي ” وتغطي جميع المجالات بقيمة أكثر من 100 مليار ريال.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات المصرية بالمملكة، فقد وصلت لـ 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز 12 مليار ريال؛ منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% بـ5 مليارات ريال.

وعن التبادل التجاري فقد وصل إلى 12 مليار ريال سعودي بزيادة سنوية 5%، كما شكّل عدد السياح السعوديين إلى مصر نسبة 22% من إجمالي السياح العرب.

تجدر الإشارة على أنه تم التوافق على تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر؛ وذلك من خلال الربط بين الغرف التجارية في كل من البلدين، والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين؛ الأول في أسوان، والثاني في الطائف؛ لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين.