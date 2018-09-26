بالصور.. ضبط 5 آلاف منتجات تبغ في عنيزة

سالم المطيري(صدى):

تمكنت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم، من إفشال محاولات التضليل لبائعي التبغ، خلال جولتها الميدانية التي نفّذتها مساء أمس الثلاثاء، بمرحلتها الثالثة بمحافظة عنيزة، حيث صادرت 5008 منتجات من مختلف أنواع التبغ ومشتقاته.

ومن جانبها، أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم، بدأت جولتها الميدانية بعد صلاة العشاء، لتستمر قرابة ثلاث ساعات، حيث انطلقت من مقر المحافظة بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم؛ الذي اطلع على أهداف اللجنة وخطواتها للحد من مخالفات نظام مكافحة التبغ.

وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة المشكّلة من جهات حكومية عدة، بدأوا جولتهم الميدانية على محال التبغ، بهدف التأكّد من تطبيق التعليمات المطلوبة وعدم وجود أي تجاوزات من قبلهم، بعد أن مارس بعض أصحاب المحال الحيل لمحاولة تضليل أعضاء اللجنة لتمرير مخالفاتهم بمحاولة إنكارهم بعدم وجود مخالفات أو بعض التجاوزات.

وأسهمت عمليات التقصّي لأعضاء اللجنة مصادرة 5008 مواد من منتجات التبغ ومشتقاتها، شملت علب تدخين أقل من 10 سجائر، وظروف تنباك 20 جم يُستخدم للمضغ مخالفات للمواصفات، ومصادرة عبوات مثبتة لمادة التبغ، ومواد لتصنيع الشيشة أقل من 500 جرام، وعدد من أنواع الغليون المخالفة.